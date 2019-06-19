СБУ викрила мережу антиукраїнських агітаторів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий інтернет-агітатор

Агітатори використовували соціальну мережу Facebook, а також заборонені в Україні ресурси «ВКонтакте» і «Однокласники»

Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, яка діяла в декількох областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 19 червня.

У спецслужбі стверджують, що мережа мала осередки в Києві, Одесі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Житомирі та Сумах, а управління нею здійснювалося з території Росії. Агітатори використовували соціальну мережу Facebook, а також заборонені в Україні ресурси «ВКонтакте» і «Однокласники».

«Вони поширювали публікації із закликами до штучного розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, а також здійснювали серед користувачів соціальних мереж підбір однодумців для залучення їх до протиправної інформаційної діяльності», - йдеться в повідомленні.

Також оперативники задокументували, що агітатори повинні були радикалізувати суспільні настрої під час виборів до Верховної Ради і провокувати націоналістів на протести через поширення дезінформації про переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.