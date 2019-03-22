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    Суспільство

    Україну завтра очікує прохолодна подекуди зі снігом погода

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    У Києві 23 березня буде сухо та прохолодно - Україну завтра очікує прохолодна подекуди зі снігом погода
    У Києві 23 березня буде сухо та прохолодно

    У східній частині 23 падатиме мокрий сніг! Є навіть ймовірність мокрого снігу на Запоріжжі та в Криму, - Діденко

    В Україні завтра, 23 березня, буде прохолодно. У східній частині 23 падатиме мокрий сніг! Є навіть ймовірність мокрого снігу на Запоріжжі та в Криму. Плюс - поривчастий вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Як зазначає Діденко, на Лівобережжі загалом буде хмарно, а на решті території очікується суха сонячна погода.
    «Температура повітря завтра в Україні протягом дня +6+11 градусів, на Сході +3+7 градусів, у західних областях +9+14 градусів», - інформує синоптик.

    Діденко уточнює, що у Києві Всесвітній день метеоролога, 23 березня, буде сухим та прохолодним.

    «Температура повітря утримуватиметься близько +7 градусів. Вітер із сьогоднішнього сильного стихне до помірного. У неділю трохи потепліє, але з’явиться дощ», - зазначила синоптик і додала, що мінлива погода навесні - це ознака руху, життя, ясної гарантії того, що тепле літечко обов"язково буде.

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