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    На Чернігівщині коронавірус виявили у виховательки: дитсадок закрили

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    На Чернігівщині коронавірус виявили у виховательки: дитсадок закрили - На Чернігівщині коронавірус виявили у виховательки: дитсадок закрили
    На Чернігівщині коронавірус виявили у виховательки: дитсадок закрили

    Вихователька, яка захворіла, мала безпосередній контакт із трьома працівниками групи

    У Прилуках на Чернігівщині на два тижні призупинили роботу дитсадка-ясел №15 через те, що в однієї з виховательок виявили коронавірусну інфекцію.

    Про це повідомляє пресслужба Прилуцької міської ради.

    «З метою недопущення поширення випадків коронавірусної інфекції та встановлення обмежувальних протиепідеміологічних заходів у зв'язку з виявленням випадку захворювання коронавірусною інфекцією члени виконавчого комітету ухвалили рішення тимчасово з 8 липня призупинити освітній процес у ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №15 на 14 календарних днів, до 21 липня 2020 року включно», - йдеться у повідомленні.

    Напередодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головний лікар КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Людмила Слободенюк проінформувала, що у місцевої мешканки, виховательки закладу дошкільної освіти №15, виявлено Covid-19.

    Станом на 7 липня жінка перебувала в інфекційному відділенні КНП «Прилуцька центральна міська лікарня».

    За даними директора закладу дошкільної освіти №15 Світлани Веремієнко, у ЗДО працює 55 осіб, відвідує садочок 71 дитина. Директор зазначила, що вихователька, яка захворіла, мала безпосередній контакт із 3 працівниками групи, на момент виявлення захворювання у групі перебувало 7 дітей.

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