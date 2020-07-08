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    У світі

    Президент Казахстану оголосив день жалоби за жертвами Covid-19

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    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв - Президент Казахстану оголосив день жалоби за жертвами Covid-19
    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

    У Казахстані, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померли 264 людини

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8 липня повідомив, що 13 липня в країні оголошений день жалоби за жертвами Covid-19.

    Токаєв, звернувшись до нації, заявив про «системні помилки» колишнього керівництва міністерства охорони здоров'я і недбалість місцевої влади. Також частину відповідальності глава держави поклав на населення, яке, на його думку, нехтує санітарними правилами.

    У Казахстані, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померли 264 людини. Ще понад 100 померлих з позитивним тестом на Covid-19 не ввійшли до цієї статистики, оскільки причиною смерті спецкомісії назвали інші захворювання, а Covid-19 вказали як «супутнє захворювання».

    У червні, за даними Міністерства охорони здоров’я, від пневмонії з негативним результатом на коронавірус померли 628 осіб, захворюваність запаленням легенів показала істотне зростання.

    У Казахстані зареєстрована понад 51 тисяча випадків зараження Covid-19. МОЗ визнає, що випадків інфікування може бути більше, ніж підносить офіційна статистика.

    Як повідомлялось, 7 червня прессекретар президента Казахстану Берік Уалі був госпіталізований після отримання позитивних результатів тесту на коронавірус.

    президент населення коронавірус
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