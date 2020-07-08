На Закарпатті після святкових гулянь стався спалах коронавірусу



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На Закарпатті зафіксовано спалах коронавірусу

Масові гуляння з нагоди весіль, днів народжень та релігійних свят спровокувало зростання кількості захворювань в регіоні

Спалах коронавірусу зафіксований в трьох районах Закарпатської області після масових гулянь в регіоні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в середу, 8 липня.

«За результатами епідрозслідування, було встановлено, що до сплеску захворюваності призвели саме масові святкування: весілля, дні народження, також святкування релігійних свят, коли сім'ї з'їжджалися з різних сіл, святкували це все, і через тиждень вони всі ставали «контактами» і протягом тижня реєструвалися нові випадки коронавірусної хвороби», - сказав Ляшко.

Зазначимо, що на сьогоднішній день до послаблення карантину не готові дев’ять областей України. І Закарпатська область також присутня у цьому списку.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.

Дані з усіх регіонів дивіться тут.