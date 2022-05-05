На Чернігівщині відкрили тимчасову переправу через річку Снов

На основних дорогах області здійснюють ямковий ремонт

У Чернігівській області відкрили проїзд на тимчасовій переправі через річку Снов. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Аби убезпечити дорогу від весняної повені, на штучній споруді проведено додаткові укріплювальні роботи», – зазначив Тимошенко.

Тимчасовий об’їзд на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч збудували спільними зусиллями дорожників, місцевої громади та бізнесу. Для безпеки дорожнього руху та збереження проїзного стану, на переправі встановили обмежувальні знаки. Найближчим часом тут також планують поставити габаритні рамки, що обмежують рух транспорту по висоті 3,0 м, повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

«Просимо водіїв враховувати наявні обмеження, бо недотримання вагових норм загрожує руйнацією тимчасового об'їзду та порушенням логістики між районами. Для транспорту вагою понад 18 тон є маршрут через Городню та Сновськ», – попереджають дорожники.

Паралельно на Чернігівщині відновлюють проїзд мостом у селі Хвилівка. Дорожники вже демонтували старі бордюри, облаштували з’їзд та встановили плити. На основних дорогах області здійснюють ямковий ремонт.

На запит фізичних та юридичних осіб продовжується розмінування територій.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновили сполучення за маршрутом Київ – Житомир.