Українець намагався перелізти через паркан до Словаччини з мільйоном гривень

В Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні зі Словаччиною із 31 100 доларів (близько мільйона гривень). Про це 4 квітня повідомила Закарпатська митниця.

Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, розташована поза межами пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке».

Свої дії чоловік відмовився пояснювати. На порушника склали протокол щодо переміщення поза митним контролем валютних коштів. Гроші вилучили до рішення суду.

На початку квітня повідомлялося, що із початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Частина з них, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти та зникають.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».



