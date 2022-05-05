У Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана – ЗМІ

За місяць в курортний період прибуток від оренди вілли міг становити від 180 до 440 тисяч євро

На Лазурному березі Франції правоохоронці заарештували віллу підсанкційного російського олігарха. Особняк належить родині засновника «Альфа-Банку» Михайла Фрідмана. Про це повідомляє французьке видання Nice-matin.

Відзначається, що вілла Копаб знаходиться в курортному Сен-Тропе. Її площа становить приблизно 580 квадратних метрів. Особняк має десять спалень, сауну, турецьку лазню, джакузі і вертолітний майданчик.

За даними ЗМІ, оренда за три доби в травні становить близько 18 тисяч євро. За місяць в курортний період прибуток від оренди міг становити від 180 до 440 тисяч євро.

Нагадаємо, суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова. Нагадаємо, яхту Royal Romance, що належала Віктору Медведчуку і була арештована в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет.

Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, який потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.