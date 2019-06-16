На Чернігівщині втопився 10-річний хлопчик



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Фото ілюстративне

На очах у свідків хлопчик пірнув у воду і зник

У Чернігівській області в суботу під час купання у ставку потонув 10-річний хлопчик.

Як повідомили у прес-службі управління ДСНС в області, до Служби порятунку «101» у Ніжинському районі надійшло повідомлення, що у с. Лосинівка під час купання у місцевому ставку потонув хлопчик 2009 року народження.

На очах у свідків він пірнув у воду і зник. На місце події прибули рятувальники відділення 16-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Ніжин у складі чотирьох осіб, які на човні намагалися відшукати хлопця.

До пошуків також було залучено водолаза Прилуцького водолазно-рятувального посту, який і підняв на поверхню тіло загиблої дитини.

Нагадаємо, у неділю в Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою.

Як повідомлялося, в Україні з початку червня цього року на водоймах загинуло більше сотні людей.