У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту
Очевидці вирішили, що людина загинула
У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою.
Як повідомляє кореспондент «Главкому», очевидці відразу вирішили, що людина загинула, однак викликали лікарів.
Зазначається, що рятувальники витягли стрибуна з води. Лікарі встановили, що він зістрибнув з мосту у стані алкогольного сп’яніння.
«Друзі-пияки втекли після стрибка чоловіка у воду», - інформує кореспондент.
Також журналіст говорить, що чоловік живий, хоча зовні видно, що він сильно вдарився об поверхню води.
Як повідомлялося, в Україні з початку червня цього року на водоймах загинуло більше сотні людей.
В Україні з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Про це прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки. «Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, у тому числі 24 дитини», - йдеться у повідомленні.