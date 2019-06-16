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    У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту

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    Лікарі встановили, що чоловік зістрибнув з мосту у стані алкогольного сп&rsquo;яніння - У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту
    Лікарі встановили, що чоловік зістрибнув з мосту у стані алкогольного сп’яніння

    Очевидці вирішили, що людина загинула

    У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», очевидці відразу вирішили, що людина загинула, однак викликали лікарів.

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    Зазначається, що рятувальники витягли стрибуна з води. Лікарі встановили, що він зістрибнув з мосту у стані алкогольного сп’яніння.

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    У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту
    У Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту

    «Друзі-пияки втекли після стрибка чоловіка у воду», - інформує кореспондент.

    Також журналіст говорить, що чоловік живий, хоча зовні видно, що він сильно вдарився об поверхню води.

    Як повідомлялося, в Україні з початку червня цього року на водоймах загинуло більше сотні людей. 

    В Україні з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Про це прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки. «Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, у тому числі 24 дитини», - йдеться у повідомленні.

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