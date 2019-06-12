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    Події в Україні

    В Україні з початку червня цього року на водоймах загинуло більше сотні людей

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    З початку цього року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини, - рятувальники - В Україні з початку червня цього року на водоймах загинуло більше сотні людей
    З початку цього року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини, - рятувальники

    Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані - ДСНС

    В Україні з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Про це прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Зокрема, протягом минулої доби на водоймах потонули 10 людей. 

    Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки.

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    «Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, у тому числі 24 дитини», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало п'ятеро людей.  У результаті аварії п'ятеро людей загинули. Усі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - два співробітники лісгоспу. Правоохоронці встановлюють причини аварії.

    Також в столиці Угорщини - Будапешті - 30 травня на Дунаї сталася аварія катера «Русалка», що зіткнувся із круїзним лайнером і потонув за 29 секунд.

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