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    На Дніпропетровщині автобус врізався у вантажівку: понад 20 постраждалих

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    Аварія сталася&nbsp;у місті Кам'янське
    Фото: ДСНС
    Аварія сталася у місті Кам'янське

    Серед постраждалих у ДТП троє дітей

    У місті Кам'янське Дніпропетровської області рейсовий автобус врізався у вантажівку. Внаслідок зіткнення, яке сталося 18 травня, постраждали 22 людини.

    Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю міського автобуса «Еталон», який слідував за маршрутом № 10, та вантажного автомобіля «ДАФ» з причепом. Станом на 20:00, за інформацією наданою медичними працівниками, в результаті події постраждали 22 пасажири, з них троє дітей», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 13 постраждалих доставили до Кам'янської міської лікарні. За інформацією рятувальників, 12 осіб госпіталізовано, одна особа перебуває на амбулаторному лікуванні.

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    Для надання допомоги були залучені 10 чоловік особового складу та два пожежно-рятувальних автомобіля.

    Нагадаємо, вчора у США внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення.

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