На Дніпропетровщині невідомі напали на волонтерів та викрали тираж газети



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Фото: facebook.com / Сільська Газета

Такий напад редакція «Сільської газети» пов’язує з тим, що опублікувала матеріали про кандидата в нардепи по 38 округу Вадима Нестеренко

На Дніпропетровщині невідомі напали на волонтерів та викрали близько 2 тис. примірників «Сільської газети». Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За інформацією головного редактора видання, 12 червня близько 12 години автомобіль з волонтерами, який рухався автодорогою поблизу села Знаменівка Новомосковського району, зупинили невідомі особи. Погрожуючи, вони вилучили всі екземпляри газети та вимагали припинення їх розповсюдження.

За вказаним фактом слідчим відділом Новомосковської поліції відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

На сторінці газети у Facebook вказано, що на автомобіль волонтерів, які займалися доставкою свіжого номеру «Сільської газети», напали вісім невідомих чоловіків спортивної статури з вогнепальною зброєю.

Такий напад редакція газети пов’язує з тим, що опублікувала матеріали про кандидата в нардепи по 38 округу Вадима Нестеренко.