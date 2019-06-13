Конфлікт на «Барабашово»: підозрюваного відправили під домашній арешт



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Напад стався 7 червня на харківському ринку «Барабашово» Фото: Facebook Барабашово Харьков

26-річний харків'янин Сергій Козлюк жорстоко побив відеооператора

Суд в Харкові відмовив слідству в обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення застави одному з причетних до жорстокого побиття оператора харківської служби новин «Вести» Вадима Макарюка, вважаючи достатнім цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення винесла суддя в середу ввечері після того, як вийшла з нарадчої кімнати, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з рішенням суду, 26-річний харків'янин Сергій Козлюк, причетний до нападу на відеооператора, повинен буде провести під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного засобу контролю протягом один місяць і 28 днів.

Оскаржити це рішення суду можна протягом п’яти днів. Адвокат підозрюваного відразу після завершення засідання сказав, що сторона захисту подасть апеляцію на це рішення.

Також в прес-службі прокуратури заявили про намір подати апеляцію на дане рішення суду.

Нагадаємо, за фактом побиття Макарюка поліція порушила кримінальну справу за статтями «Погроза або насильство щодо журналіста», «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «Розбій».

7 червня на харківському ринку «Барабашово» стався конфлікт за участі представників Нацкорпусу, унаслідок якого постраждало 8 осіб.

У соціальних мережах з'явилося відео, як під час конфлікту на території торгового центру «Барабашово» відкрили вогнепальний вогонь по людях.