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    Колишньому віце-меру Ужгорода підпалили автівку

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    <p>Підпал авто стався о 4 годині ночі 13 червня</p> - Колишньому віце-меру Ужгорода підпалили автівку

    Підпал авто стався о 4 годині ночі 13 червня

    Фото: Facebook Іштван Цап

    Правоохоронці вилучили з місця інциденту речові докази, які направили на експертизу

    На Закарпатті невідомі спалили автомобіль колишнього першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа.

    Про це постраждалий повідомив 13 червня у Facebook, опублікувавши відео палаючого авто.

    «Коли ти заважаєш системі і тебе не можуть купити - тебе залякують, переслідують надуманими кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції. І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...» - прокоментував підпал автомобіля Іштван.

    Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію поліції Закарпаття, підпал стався о 4 годині ночі 13 червня на вулиці Капушанській.

    З місця було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором автівку доставили на спецмайданчик.

    Триває подальша перевірка, в ході якої буде встановлено всі обставини. Вбачаються ознаки кримінального злочину за ч.2 статті 194, а саме пошкодження, знищення майна шляхом підпалу.

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