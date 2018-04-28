На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка з пасажирами: є поранені

П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні

У районі села Новокалинівка (Дніпропетровська область) перекинулася маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами, яка слідувала в Кривий Ріг. Про це повідомляє krivbass.city. П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні, одна людина у важкому стані направлена в реанімацію. На місці ДТП працюють співробітники