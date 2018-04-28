На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка з пасажирами: є поранені
- Вчора, 05:46
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У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка з пасажирами
П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні
У районі села Новокалинівка (Дніпропетровська область) перекинулася маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами, яка слідувала в Кривий Ріг.
Про це повідомляє krivbass.city.
П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні, одна людина у важкому стані направлена в реанімацію.
На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів.
Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».
Нагадаємо, в 2017 році сталося трохи більше 10 тисяч ДТП за участю автомобілів на «єврономерах». Це понад 6% від усіх аварій, які сталися на території України.