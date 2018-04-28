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    На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка з пасажирами: є поранені

    П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні
    У районі села Новокалинівка (Дніпропетровська область) перекинулася маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами, яка слідувала в Кривий Ріг. Про це повідомляє krivbass.city. П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні, одна людина у важкому стані направлена в реанімацію. На місці ДТП працюють співробітники
    • Вчора, 05:46
    • Розсилка
    У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка з пасажирами
    У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка з пасажирами

    П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні

    У районі села Новокалинівка (Дніпропетровська область) перекинулася маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами, яка слідувала в Кривий Ріг.

    Про це повідомляє krivbass.city.

    П’ятеро людей були доставлені автомобілями швидкої допомоги до лікарні, одна людина у важкому стані направлена в реанімацію.

    На місці ДТП працюють співробітники правоохоронних органів.

    Як повідомлялося, 26 квітня на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».

    Нагадаємо, в 2017 році сталося трохи більше 10 тисяч ДТП за участю автомобілів на «єврономерах». Це понад 6% від усіх аварій, які сталися на території України.


    ДТП Кривий Ріг Дніпропетровщина
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