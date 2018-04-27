ДТП на Набережному шосе: «ВАЗ» перевернувся, а Volkswagen застряг у відбійнику

Volkswagen на литовській реєстрації на великій швидкості врізався у ВАЗ

У четвер, 26 квітня, на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108». Одна машина перекинулася, друга застрягла в гранітному відбійнику. Про це повідомляє Інформатор. Аварія трапилася в бік Подолу за пішохідним мостом близько 22:00. За словами поліції, Volkswagen на литовській реєстрації на великій



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Фото: Інформатор ДТП на Набережному шосе

Volkswagen на литовській реєстрації на великій швидкості врізався у ВАЗ

У четвер, 26 квітня, на Набережному шосе у Києві сталася ДТП за участю Volkswagen Golf і «ВАЗ 2108».

Одна машина перекинулася, друга застрягла в гранітному відбійнику. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася в бік Подолу за пішохідним мостом близько 22:00.

За словами поліції, Volkswagen на литовській реєстрації на великій швидкості наздогнав ВАЗ. Від удару останнього почало кружляти по дорозі, а потім він два рази перекинувся в повітрі, і приземлився на колеса.

Водій «евробляхи» не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя і зупинився в гранітному парапеті.

Машини дуже розбиті, обох водіїв госпіталізували, у них закриті черепно-мозкові травми і забиття грудної клітини.

Причину ДТП з'ясовуватиме слідство.

На місці працювала патрульна поліція.

Як повідомлялося, 26 квітня на вулиці Леся Курбаса автомобіль Volkswagen Tiguan збив пішохода.