В Україні зросла кількість ДТП із «євробляхами»

У поліції спостерігають негативну динаміку правопорушень

В 2017 році сталося трохи більше 10 тисяч ДТП за участю автомобілів на «єврономерах». Це понад 6% від усіх аварій, які сталися на території України. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій



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У поліції спостерігають негативну динаміку правопорушень

В 2017 році сталося трохи більше 10 тисяч ДТП за участю автомобілів на «єврономерах». Це понад 6% від усіх аварій, які сталися на території України.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький.

За його словами, за підсумками першого кварталу цього року кількість ДТП із «євробляхами» зросла вже до 8,5% від загальної кількості.

«Що стосується питань правопорушень, які вчиняються на авто з іноземною реєстрацією, то, проаналізувавши динаміку 2017 і 2018 років, можна сказати, що динаміка в бік негативу є. Збільшується кількість адміністративних правопорушень», - сказав Білошицький.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України повідомила, що станом на 31 січня 2017 року на території України перебувало майже 425,4 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Понад 246,4 тисяч машин – незаконно. Протягом минулого року митники склали понад 18,3 тисяч протоколів за порушення термінів транзиту. За цими протоколами стягнено 109,3 млн. грн. штрафів. За порушення термінів тимчасового ввезення складено 4 360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 млн. гривень.

Поліція відзначає тенденцію до збільшення кількості аварій за участю автомобілів з іноземною реєстрацією. Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький, порівняно з минулим роком показник вже зріс на 2%.

Джерело: ТСН