На Донбасі бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ на двох блокпостах

Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільні автомобілі перетинали його

Бойовики продовжують перешкоджати вільному пересуванню на Донбасі спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу, російські найманці перешкоджали пересуванню ОБСЄ на двох блокпостах у Донецькій області. Про це повідомляється у щоденному звіті №125/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 1 червня.

31 травня бойовики не пропустили патруль ОБСЄ на блокпості поблизу н.п. Бессарабка. Уточнюється, що член збройних формувань не дозволив патрулю Міссі проїхати на південь у напрямку н.п. Новоазовськ.

Мотивували таке рішення російські найманці «наказами від командирів». У той же час в СММ уточнюють, що бачили, як цивільні автомобілі вільно перетинали блокпост в обох напрямках.

Така ж ситуація сталася на блокпості бойовиків біля н.п. Нова Мар'ївка в Донецькій області. Там член збройних формувань не дозволив патрулю Міссі проїхати на південь у напрямку н.п. Шевченка.

В ОБСЄ уточнюють, що цього разу бойовики послалися на проведення робіт з розмінування в цьому районі.

«Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільні автомобілі перетинали його (блокпост, - ред.) в обох напрямках», - уточнюють в Місії.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.