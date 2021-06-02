У Чехії снайпера «ЛНР» заочно засудили до 20 років в'язниці

У 2015 році Кантор відправився до Ростова-на-Дону, звідки був нелегально переправлений на Донбас

32-річного бойовика було визнано винним у тероризмі

1 червня міський суд Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі чеського найманця Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці окупаційних сил РФ. 32-річного бойовика було визнано винним у тероризмі, повідомляють чеські ЗМІ.

У 2015 році Кантор відправився до Ростова-на-Дону, звідки був нелегально переправлений на Донбас.Там він пройшов спеціальну військову підготовку, після чого приєднався в якості снайпера до однієї з диверсійних груп «ЛНР«.

За словами одного зі знайомих найманця, у 2016 році він нібито отримав повідомлення про загибель Кантора, проте підтвердити цю інформацію досі не вдалося.

Місцезнаходження Кантора наразі не відоме, тому чеські правоохоронці оголосили бойовика у розшук.

Раніше повідомлося, що Ризький суд засудив колишнього бойовика так званої «ЛНР» Бенеса Айо до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Його визнали винним у закликах до ліквідації державної незалежності Латвії.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі.

Тим часом, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик, як вказали у СБУ, діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в ООС, додали у СБУ.