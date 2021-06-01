Німеччина відповіла Зеленському щодо поставок зброї на Донбас

Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку

Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом. Про це повідомляє Reuters.

Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

«Я переконаний, що конфлікт (на сході України) може бути вирішений тільки політичними засобами», - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

«Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть», – додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Тим часом, раніше Зеленський звинуватив Німеччину і Францію в небажанні назвати РФ агресором. Під час останньої зустрічі радників урядів учасників нормандського формату представники Німеччини та Франції не змогли прямо визнати Росію агресором на Донбасі, - сказав президент Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.