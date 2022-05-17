На Донбасі гаряче: Росія готує наступ на Слов’янськ

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках

Росія бомбить мирних жителів Донбасу із літаків Су-35

Російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій на Сході України. Також 17 травня ворог продовжив завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 17 травня.

Ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано.

Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

У збройних силах республіки Білорусь тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. У рамках зазначених заходів на одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах інфраструктури на території України.

З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на Сіверському напрямку командування збройних сил РФ продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території РФ ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10».

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка - Новоселівка Друга, успіху не мав.

На Курахівському напрямку за підтримки вогню артилерії та авіації веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь».

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування наших військ обстрілював із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Фіксувалися обстріли наших підрозділів з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Дії українських захисників

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Як повідомлялося, 17 травня внаслідок ракетного удару росіян у Бахмуті Донецької області зруйновано конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. З-під завалів рятувальники дістали тяжко поранену дев’ятирічну дитину і щонайменше одну загиблу людину.