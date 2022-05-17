Російська ракета зруйнувала будинок у Бахмуті: є загиблий, поранено дитину

Під завалами можуть перебувати люди, на місці працюють рятувальники

Внаслідок ракетного удару росіян у Бахмуті Донецької області зруйновано конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. З-під завалів рятувальники дістали тяжко поранену дев’ятирічну дитину і щонайменше одну загиблу людину. Про це повідомляє пресслужба ДСНС та голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко.

«Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали - не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди», – розповів Кириленко і вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися.

«Вкотре звертаюся до кожного, хто досі легковажить небезпекою: евакуюйтеся! Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне - зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу – виженуть з нашої землі рашистів», – повідомив керівник області.

Разом з тим, у ДСНС повідомили, що обстріл Бахмута стався у вівторок о 13:30.

«17 травня о 13:30 у м. Бахмут внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого в другому під’їзді відбувся обвал конструктивних елементів будинку з п’ятого по перший поверхи з послідуючим загоранням.

О 15:20 пожежу у будинку локалізовано на площі 60 м кв. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано дитину (2013 р.н., стан середньої тяжкості) та вилучено тіло 1 особи, роботи тривають», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, вдень 17 травня рашисти обстріляли Бахмут: горить завод Knauf .

Раніше рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами