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    Кримінал

    Рашисти обстріляли з мінометів кордон у Чернігівській області

    Також сьогодні рашисти обстрілюють кордон із Сумщиною - Рашисти обстріляли з мінометів кордон у Чернігівській області
    Також сьогодні рашисти обстрілюють кордон із Сумщиною
    ілюстративне фото

    Зафіксовано шість мінометних «приходів» з боку території РФ у напрямку Сеньківки

    Окупанти вдруге за день обстріляли кордон України. На цей раз у Чернігівській області, повідомляє Оперативне командування «Північ».

    «Сьогодні близько 16:40 спостерігачі зафіксували шість мінометних «приходів» з боку території РФ в напрямку Сеньківки», – йдеться в повідомленні.

    Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає.

    Також сьогодні рашисти обстрілюють Сумщину: окупанти намагалися прорвати кордон.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу селища Десна загинули восьмеро людей, ще 11 травмовані.

    Також окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею.

    Нагадаємо, що Банкова повідомила про припинення мирних переговорів з Росією. У майбутньому Україна готова відновити конструктивний діалог.

    Однак Кремль знайшов виправдання, чому зупинився переговорний процес з Києвом. У Росії заявили, що Україна не відповіла на їхні пропозиції.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл військові Україна кордон окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли з мінометів кордон у Чернігівській області