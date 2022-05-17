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    Снайпер рашистів вбив волонтера, який вивозив людей з Херсонщини

    Антона Кушніра, керівника Volvo у Херсоні, вбив російський снайпер - Снайпер рашистів вбив волонтера, який вивозив людей з Херсонщини
    Антона Кушніра, керівника Volvo у Херсоні, вбив російський снайпер
    фото з відкритих джерел

    В автівці з волонтером були дві жінки з дітьми

    Вчора, 16 травня, російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. У цей момент чоловік вивозив на авто людей з окупованої Херсонської області до Миколаєва. Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Бебко. Він зазначив, що ворожий снайпер вбив волонтера, коли той вивозив з окупації на авто двох жінок та дітей.

    Депутат розповів, що за час окупації області Кушнір вивіз з Херсонщини десятки людей. Водночас, повертаючись, привозив тонни гуманітарної допомоги місцевим жителям із волонтерського складу в Миколаєві.

    «Між Херсоном і Миколаєвом російський снайпер, який гарно все бачив, пострілом в голову підступно вбив Антона Кушніра. Він їхав першим біля 13:00. У машині водій та 2 жінки, позаду їхав мікроавтобус наповнений людьми», – розповів Бебко.

    Як зазначив депутат, війна застала волонтера, коли той був у Києві. Тоді він вирішив, що негайно повернеться в Херсон, аби слідкувати за бізнесом та займатись волонтерством.
    Бебко зазначив, що в Кушніра залишилась дружина в Херсоні. Крім того, у нього четверо дітей, які зараз перебувають за кордоном.

    «Він збирався й цього разу повернутися до своєї дружини Людмили в Херсон», – додав депутат.
    Також Бебко зазначив, що Кушнір досі не зміг отримати українського громадянства, не зважаючи на те, що прожив в нашій державі тривалий час та створив разом з партнерами ціли низку підприємств, чим зробив вагомий внесок в економіку.

    Кушнір вивчив українську мову та намагався нею спілкуватись протягом останнього року.

    Теги: росія окупанти війна волонтер вбивство водій Україна Херсон снайпер окупація #stoprussia
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    Снайпер рашистів вбив волонтера, який вивозив людей з Херсонщини