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    Події в Україні

    Снайпера бойовиків на Донбасі працюють під прикриттям – розвідка

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    &nbsp;Окупанти готували снайперів на полігонах Південного військового округу ЗС РФ <div></div> - Снайпера бойовиків на Донбасі працюють під прикриттям – розвідка
     Окупанти готували снайперів на полігонах Південного військового округу ЗС РФ

    Вогонь ворожі снайпери ведуть під прикриттям стрільби мінометів і гранатометів - Міноборони

    На Донбасі активізувалися ворожі диверсійні групи, що почали працювати за новою схемою з використанням забороненого озброєння для прикриття своїх дій.

    Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України.

    Зазначається, що окупанти готували снайперів на полігонах Південного військового округу ЗС РФ.

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    Зокрема, для дезорієнтації і приховування звуку пострілів, вогонь снайперами ведеться під прикриттям стрільби мінометів і гранатометів.

    Крім того, командування російських окупаційних військ на території, так званих, «Л / ДНР» підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних і снайперських груп.

    «Водночас ворог готується застосувати підрозділі диверсантів, що прибули після тримісячної підготовки з ведення «партизанської війни» в навчальних центрах на території Ростовської області», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, стало відомо, що бойовики придумали новий спосіб провокацій ВСУ. Для зйомки фейковий сюжетів російськими пропагандистами сили противника підпалюють суху траву.

    Крім того, поки на передовій і раніше стріляють, в тилу у бойовиків теж обстановка напружена, але для місцевих жителів. Російські військові, які прибувають на Донбас, грабують і б'ють людей.

    Як повідомлялося, доба на Донбасі: 24 обстріли, двоє поранених.

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