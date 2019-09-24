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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників

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    Бойовики обстрілювали українських військових зі стрілецької зброї, автоматичних гранатоментів, кулеметів великого калібру та міномета - Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли українських захисників
    Бойовики обстрілювали українських військових зі стрілецької зброї, автоматичних гранатоментів, кулеметів великого калібру та міномета

    Втрат у лавах українських військових нема

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби відкривали вогонь чотири рази. Втрат у лавах українських військових нема.

    Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

    «Станом на 12.00 сьогодні, 24 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь чотири рази. За наявною інформацією, від початку поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення», - сказав речник.

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    Він повідомив, що на Луганському напрямку о пів на першу ночі та близько сьомої ранку противник з боку населеного пункту Гольмівський зі стрілецької зброї і автоматичного гранатомета обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Травневого.

    На Донецькому напрямку з початком доби окупанти 20 хвилин вогнем з кулемета великого калібру та стрілецької зброї намагалися спровокувати на відповідь наших воїнів, які виконують бойові завдання поблизу Красногорівки.

    А близько 6.30 окупанти випустили три міни калібру 82 мм по захисниках Мар’їнки.

    Як повідомлялося, снайпера бойовиків на Донбасі працюють під прикриттям.

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