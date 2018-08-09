На Донбасі після бою з бойовиками зник український військовий, тривають пошуки



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Український військовослужбовець

Внаслідок бойових дій вчора один захисник України загинув, троє отримали поранення, а з одним бійцем втрачено зв'язок

Упродовж минулої доби, 8 серпня, противник на Донбасі 44 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Про це йдеться у ранковому звіті операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Також противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм українські позиції біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об'єднаних сил втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення. Пошуки тривають.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ сім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. О 06.25 год. зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ «Майорське». Оголошено режим «Червоний». Пропуск громадян тимчасово призупинений. Важке озброєння поточної доби не застосовувалося.

За даними розвідки двох окупантів знищено, четверо дістали поранення.

Раніше стало відомо, що на Донбасі біля КП «Мар’їнка» у середу підірвався прикордонник.

Також 8 серпня повідомлялося, що під час артобстрілу помер український військовий Віктор Кандалюк.