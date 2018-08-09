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    На Донбасі під час артобстрілу помер український військовий

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    Загиблий&nbsp;Віктор Кандалюк - На Донбасі під час артобстрілу помер український військовий
    Фото: Думская
    Загиблий Віктор Кандалюк

    У бійця, ймовірно, стався серцевий напад, коли він перебував на спостережному пункті

    У зоні проведення операції Об'єднаних сил під час артилерійського обстрілу помер військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Віктор Кандалюк.

    Як повідомили у середу «Думській» в штабі з'єднання, у 34-річного жителя Южного Одеської області, ймовірно, стався серцевий напад, коли він перебував на спостережному пункті.

    «Почався обстріл, і ми побачили, що він впав. На жаль, кілька годин до Віктора не можна було підібратися: працював снайпер. Зараз причини смерті встановлюються. Попередньо, це був серцевий напад», - розповів товариш по службі.

    Раніше стало відомо, що на Донбасі біля КП «Мар’їнка» у середу підірвався прикордонник.

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