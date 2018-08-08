  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі біля КП «Мар’їнка» підірвався прикордонник

    • Розсилка
    На Донбасі біля КП «Мар’їнка» підірвався прикордонник

    Постраждалий отримав множинні осколкові поранення спини та голови

    Упродовж поточної доби, з 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це 8 серпня повідомляється на сторінці  Операції Об’єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один український військовослужбовець.

    Окрім цього, близько 15:00 неподалік КПВВ «Мар’їнка» військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Прикордонник отримав множинні осколкові поранення спини та голови.

    «Він госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу. Обставини події з’ясовуються», - заявили в штабі.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ