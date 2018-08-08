На Донбасі біля КП «Мар’їнка» підірвався прикордонник



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Постраждалий отримав множинні осколкові поранення спини та голови

Упродовж поточної доби, з 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це 8 серпня повідомляється на сторінці Операції Об’єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один український військовослужбовець.

Окрім цього, близько 15:00 неподалік КПВВ «Мар’їнка» військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Прикордонник отримав множинні осколкові поранення спини та голови.

«Він госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу. Обставини події з’ясовуються», - заявили в штабі.