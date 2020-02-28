На Донбасі поранено військового внаслідок обстрілу бойовиків (мапа боїв)



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Минулої ночі бойовики з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів об'єднаних сил біля Водяного

Із початку доби до 12:30 п'ятниці, 28 лютого, внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі поранення дістав один військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє пресцентр Міністерства оборони країни.

«За наявною на цей момент інформацією, один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів дістав поранення», - повідомив на щоденному брифінгу в Міноборони полковник Максим Праута.

Минулої ночі бойовики з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів об'єднаних сил біля Водяного, що на донецькому напрямку.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

«Після 7-ї ранку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях наших військ неподалік н. п. Новотошківського, що на луганському напрямку. Зважаючи на тривалість цього обстрілу - майже годину - наші воїни відповіли противнику з озброєння, що не заборонено домовленостями», - розповів Праута.

Як повідомлялось, 27 лютого збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.