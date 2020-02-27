У Хомчака назвали новину про його відставку «російським фейком»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник Генштабу Руслан Хомчак

Чутки про відставку Хомчака з'явилися 18 лютого

У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують інформацію про звільнення Руслана Хомчака з посади начальника Генштабу ЗСУ.

Про це заявив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

«У деяких ЗМІ шириться інформація про начебто звільнення Руслана Хомчака з посади начальника Генштабу. Це - фейк, який розганяється російськими спецслужбами. Ми звертаємось до всіх ЗМІ із закликом перевіряти інформацію в пресслужбі та не поширювати фейки», - заявив Сеник.

В Україні інформацію про можливу відставку Хомчака поширив у Facebook колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Потім журналісти каналу «Прямий» зателефонували йому і Ягун пояснив свою позицію.

«Там ситуація дуже складна насправді, він 18 лютого фактично вперше привселюдно пішов у протиріччя з президентом. І я так думаю, що це якраз і спонукало його до прийняття такого рішення. Я не виключаю, що не буде ніякого рішення (з боку президента - Ред.)», - заявив Ягун журналістам.

Мова йшла про брифінг президента та Хомчака після загострення на Донбасі 18 лютого.

«Президент сказав, що то була провокація 18 лютого, а Хомчак сказав, що це не була провокація, це були свідомі дії на захоплення нашої території. Це непорозуміння, яке відбулося, його всі бачили, якраз під час пресконференції. І власне з цього все і витікає. Скоріше за все, це і був той привід», - пояснив Ягун.

Хомчак був призначений начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ згідно з указом Президента від 21 травня 2019 року.

Також нагадаємо, що в грудні минулого року президент Зеленський зробив Хомчака генерал-полковником

Наприкінці осені начальник Генштабу Хомчак здійснив свій перший закордонний візит 30 листопада він у Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником штабу оборони збройних сил Румунії генерал-лейтенантом Даніелем Петреску.



