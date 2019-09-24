На Донеччині місія ОБСЄ за добу зафіксувала 100 вибухів



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У Луганській області за той самий час місія ОБСЄ виявила пʼять порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у неділю 100 вибухів у Донецькій області та пʼять порушень припинення вогню на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ.

«З вечора 21-го до вечора 22 вересня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зменшення кількості вибухів (близько 100), якщо порівнювати з попередньою добою», - йдеться у звіті про ситуацію в Донецькій області.

Зазначається, що 28 % порушень зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н. п. Пищевик, близько 25 % - на схід і східно-південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), приблизно 17 % - на північний захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), зокрема 29 вибухів.

Окрім того, близько 9% порушень зафіксовано на північний захід від Дебальцевого (непідконтрольне урядові, 58 км на північний схід від Донецька) з найбільшою кількістю вибухів - 39.

У Луганській області за той самий час СММ виявила пʼять порушень режиму припинення вогню, «однак не зафіксувала жодного вибуху, якщо порівнювати з попередньою добою».

«Усі порушення режиму припинення вогню були зафіксовані камерою в н. п. Кряківка (підконтрольний уряду, 38 км на північний захід від Луганська) у південно-південно-західному напрямку», - йдеться у звіті.