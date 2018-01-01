На Донбасі загинув спостерігач місії ОБСЄ

Один зі спостерігачів ОБСЄ потрапив у ДТП

У четвер, 18 січня, в результаті ДТП у Краматорську (Донецька область) загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі Місії. «СММ підтверджує, що сьогодні вранці один з наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, в



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Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі (ілюстративне фото)

Один зі спостерігачів ОБСЄ потрапив у ДТП

У четвер, 18 січня, в результаті ДТП у Краматорську (Донецька область) загинув спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі Місії.

«СММ підтверджує, що сьогодні вранці один з наших спостерігачів став учасником ДТП. Спостерігач їхав на таксі по Краматорську, в результаті ДТП загинув на місці події», - сказали у прес-службі.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що у Краматорську трагічно загинув представник СММ ОБСЄ в Україні Віталій Андрійович Зара.

Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.