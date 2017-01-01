На Донеччині пенсіонерам зі звільнених сіл виплатять борг за час окупації

В Пенсійному фонді зарезервовано ресурс щодо виплат боргів

У Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації обіцяють, що люди, які проживають у звільненому Гладосовому, отримають не тільки поточну пенсію, а й усю заборгованість за період окупації. [READ_MORE] Про це сказав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає 112.ua. Наразі селище



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В Пенсійному фонді зарезервовано ресурс щодо виплат боргів

У Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації обіцяють, що люди, які проживають у звільненому Гладосовому, отримають не тільки поточну пенсію, а й усю заборгованість за період окупації.

Про це сказав керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає 112.ua.

Наразі селище юридично входить до складу міської ради Горлівки, яка окупована бойовиками «ДНР».

«Я цього тижня був у звільненому Травневому і Гладосовому. Якщо в Травневому більшість оформила українські пенсії, то досить багато людей у Гладосовому не оформили, і вони отримували тільки так звані російські виплати. Наразі ми підготували законопроект, я думаю, що наступного тижня проголосують, щоб Гладосове увійшло до складу Бахмутського району», - повідомив Жебрівський.

За його словами, люди, які проживають у Гладосовому, отримають не тільки поточну пенсію, а й усю заборгованість, яку не отримали за весь час окупації. В Пенсійному фонді зарезервовано ресурс щодо цих виплат.

Травневе та Гладосове - населені пункти на північ від окупованої Горлівки, які українська армія взяла під контроль 22 листопада.