У Раді пояснили, як називатимуть бойовиків в законі про реінтеграцію Донбасу

Депутат розповів, що скоро доведеться забути про «ДНР» і «ЛНР»

Після прийняття проекту закону про реінтеграцію захопленої російською армією частини Донбасу проросійські терористичні організації будуть називатися «представниками окупаційних адміністрацій РФ». Про це в кулуарах парламенту журналістам заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Винник. «Більше не буде



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Депутат розповів, що скоро доведеться забути про «ДНР» і «ЛНР»

Після прийняття проекту закону про реінтеграцію захопленої російською армією частини Донбасу проросійські терористичні організації будуть називатися «представниками окупаційних адміністрацій РФ». Про це в кулуарах парламенту журналістам заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Винник.

«Більше не буде ніяких представництв квазіпарамілітарних утворень так званих «ДНР» та «ЛНР». Скажу більше, коли цей закон буде прийнятий, ми навіть в публічних виступах, сподіваюся, журналістська спільнота нас підтримає, ми перестанемо згадувати так звані «ДНР» і «ЛНР», і будь-які натяки на них.

Якщо буде бажання говорити про те, що відбувається на окупаційній території, треба буде казати «представники окупаційних адміністрацій РФ», це буде правильна і виважена термінологія в контексті прийнятого законодавства», - сказав Вінник.

Джерело: УНН