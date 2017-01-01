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    Думки вголос

    Російські силовики заробляють на Донбасі гарні гроші і просто так з України не підуть

    З росіянами можна розмовляти продуктивно тільки з позиції сили
    Мовою оригіналу События в Луганске показали, что политико-дипломатический путь решения проблемы Донбасса - невозможен. Дипломатия - это апелляция к логике и правилам, а для Москвы ни того ни другого не существует. Ты садишься играть с ними в шахматы, а они просто тупо лупят тебя шахматной доской по голове. [READ_MORE] Российские силовики
    • Сергій Гармаш

      Журналіст

    • Вчора, 22:05
    • Розсилка

    З росіянами можна розмовляти продуктивно тільки з позиції сили

    Мовою оригіналу

    События в Луганске показали, что политико-дипломатический путь решения проблемы Донбасса - невозможен. Дипломатия - это апелляция к логике и правилам, а для Москвы ни того ни другого не существует. Ты садишься играть с ними в шахматы, а они просто тупо лупят тебя шахматной доской по голове.

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    Российские силовики прочно сели на тему бабок из Донбасса и просто так из Украины не уйдут, что бы там ни решали политики. Дракон вырос и его хозяин уже сам стал потенциальной пищей. Похоже, военные кампании России (и на Донбассе и в Сирии) поменяли расклад сил в самой Москве. Раньше люди в погонах выполняли решения политиков.

    Сейчас - политики стали ширмой и адвокатами интересов людей в погонах (особенно тех, которые в штатском). Поэтому блестящая дипломатия Волкера ни к чему не приведёт. Логика его аргументов безупречна, но... - что я там писал про шахматную доску?

    С ними можно разговаривать продуктивно только с позиции силы. Нужно быть реалистами. Политико-дипломатического пути решения проблемы -нет. Кроме капитуляции, конечно.

    Джерело: .eurosport.ru

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Донбас ДНР Сирія ЛНР
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