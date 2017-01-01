На Донеччині поліцейські затримали вартового підрозділу охорони «ДНР»

Затриманий півроку «працював» на «Козацький союз війська Донського»

У Донецькій області поліцейські затримали вартового підрозділу охорони «ДНР». Про це повідомили в поліції Донецької області. «Під час перевірки на КПВВ «Новотроїцьке «правоохоронці встановили колишнього шахтаря, який півроку працював на «Козацький союз війська Донського», - йдеться у



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Пособника окупантів затримали на КПВВ «Новотроїцьке»

Затриманий півроку «працював» на «Козацький союз війська Донського»

У Донецькій області поліцейські затримали вартового підрозділу охорони «ДНР». Про це повідомили в поліції Донецької області.

«Під час перевірки на КПВВ «Новотроїцьке «правоохоронці встановили колишнього шахтаря, який півроку працював на «Козацький союз війська Донського», - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що 44-річний мешканець Донецька працював майже все життя на шахті, а залишившись без роботи, у вересні 2015 року пішов до готелю «Прага», де на той час базувалися так звані козаки з «Козацького союзу війська Донського». Новобранця відразу зарахували на службу та розмістили у казармі, видали форму, автоматичну зброю та спецзасоби і в перший же день поставили вартовим підрозділу охорони. Він здійснював контрольно-пропускний режим та охороняв периметр військової частини, де, за його словами, знаходилося високопоставлене керівництво «ДНР».

За словами колишнього бойовика, всім «козакам» давали спеціальні довідки, з якими вони виходили у звільнення. Документ служив так званим посвідченням особи.

Весь час колишній бойовик знаходився на території окупованого Донецька та перебивався тимчасовими заробітками, а нещодавно вирішив поїхати до Волновахи, щоб зняти гроші у відділенні банку. Під час перетину КПВВ «Новотроїцьке» його причетність до незаконних збройних формувань було встановлено.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності.