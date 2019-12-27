На Донеччині рецидивіст тримав жінку в заручницях, вимагаючи гроші



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У Кураховому поліцейські затримали нападника, який взяв у заручники літню жінку

Нападником виявився 51-річний чоловік, що тижнем раніше звільнився з колонії, куди потрапив за аналогічні злочини

Чоловік з ножем увірвався в будинок літньої жінки і почав вимагати гроші. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області в п'ятницю, 27 грудня.

«Розбійний напад стався сьогодні в місті Курахове Мар'їнського району. Зловмисник обрав у жертви тих, хто не зможе надати йому опору. Проник у будинок до людей похилого віку, схопив жінку і, погрожуючи розправою, намагався забрати всі заощадження», - сказано в повідомленні.

Під час нападу 71-річний господар зміг вибігти на вулицю і покликати на допомогу поліцейських. На місце була направлена група реагування поліції, яка патрулювала в цьому районі.

Поліцейські за кілька хвилин звільнили жінку і затримали нападника. Ним виявився 51-річний чоловік, що тижнем раніше звільнився з колонії в Селідові, куди потрапив за аналогічні злочини.

Зараз літня пара в безпеці. На місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.