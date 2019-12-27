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    Міноборони попереджує про шахраїв, які виманюють гроші на «новорічні подарунки»

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    Міноборони попереджує про шахраїв, які виманюють гроші на «новорічні подарунки»

    Шахраї виманюють у військових гроші

    У Міноборони попередили про телефонних шахраїв, які вимагають кошти начебто на «новорічні подарунки».

    Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

    «Увага! На телефони співробітників Міноборони та Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені керівництва МОУ з проханням перевести кошти на банківські картки на «новорічні подарунки». Попереджаємо, що Міністерство оборони ніколи не проводить таких «акцій». Такі дії є шахрайством», - йдеться в повідомленні.

    В пресслужбі також зазначили, що правоохоронні органи повідомлені про такі злочинні дії.

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    шахрайство ЗСУ Міноборони гроші злочин
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