На Донеччині триває посівна: сіють ранні зернові та зернобобові

Зараз сільськогосподарчі підприємства займаються обробкою ґрунту для сівби соняшника і кукурудзи

Переважна більшість озимини перебуває у доброму стані

Незважаючи на активні бойові дії, на Донеччині триває посівна. Зараз ведеться сівба ранніх зернових та зернобобових культур – вже засіяно 22% нив на вільній території. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, за його словами, проведено догляд та підживлення мінеральними добривами посівів озимих зернових культур та озимого ріпаку під урожай 2022 року.

«Всього на цей озимий сезон на Донеччині було засіяно 394,9 тисяч га культур, із них близько 200 тисяч – на територіях, не охоплених бойовими діями станом на 14 квітня. Переважна більшість озимини перебуває у доброму стані», – сказав Кириленко.

Очільник Донеччини додав, що зараз сільськогосподарчі підприємства займаються обробкою ґрунту для сівби соняшника і кукурудзи.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що держава активує підтримку аграрного бізнесу через механізм безвідсоткового кредитування для придбання техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, поповнення обігових коштів тощо.