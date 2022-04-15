Генштаб розповів про 80 бійців, які стримали прорив окупантів на Київ (відео)

Понтонні переправи, які армія РФ періодично будувала, українські бійці знищували

Генштаб показав відео про те, як 80 бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, яке намагалося через село Мощун прорватися до Києва. Про це повідомила пресслужба Генштабу.

«Всі знають історію про 300 спартанців. У цій війні ми маємо приклади мужності та професійності, про які теж повинен знати світ. 80 воїнів 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, яке намагалося через село Мощун прорватися до Києва», – йдеться у підписі до відео.

Понтонні переправи, які армія РФ періодично будувала, українські бійці знищували. Через річку йшли перестрілки і російські окупанти не могли її перейти. Також боєць розповідає про звірства окупантів на захоплених територіях.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

До слова, полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі.