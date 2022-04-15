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    Черкащина передасть Київщині 100 тисяч продуктових наборів

    Всі області-партнери допомагають фронтовим регіонам та регіонам - Черкащина передасть Київщині 100 тисяч продуктових наборів
    Всі області-партнери допомагають фронтовим регіонам та регіонам
    фото з відкритих джерел

    Триває 51-й день повномасштабної війни Росії проти України

    На сьогодні Черкаси підготували для Київщини 19 000 продуктових наборів. Загалом же запланована передача 100 тисяч таких наборів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «250 волонтерів у дві зміни працюють для того, щоб передати продукти у Київську область», – зазначив він.

    За інформацією Тимошенка, до Білої Церкви вже виїхали 2 вантажівки з гуманітарною допомогою. Ще 15 000 продуктових наборів привезе Укрзалізниця.

    «Всі області-партнери допомагають фронтовим регіонам та регіонам, що постраждали від бойових дій», – нагадує заступник керівника ОП.

    Раніше Тимошенко також інформував про те, що з резервного фонду буде надано перший мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ регіонів. З цих коштів Київщина отримає 400 мільйонів.

    Теги: росія окупанти Черкаси війна Укрзалізниця продукти вантажівки Київщина Україна Черкащина Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Черкащина передасть Київщині 100 тисяч продуктових наборів