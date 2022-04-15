Польща ввела ембарго на імпорт вугілля з Росії та Білорусі

Закон забороняє ввезення до Польщі та транзит її територією енергетичного чи коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі

Порушникам заборони загрожуватиме конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає ембарго на імпорт вугілля з Росії та можливість заморожування активів російських громадян і компаній за підтримку агресії проти України. Про це повідомляється на сайті канцелярії польського президента.

Закон забороняє ввезення до Польщі та транзит її територією енергетичного чи коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Контроль за виконанням цієї заборони покладено на начальника Національної фіскальної адміністрації.

Порушникам заборони загрожуватиме конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн грн).

Суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

Крім того, закон забороняє використання символів та найменувань, які підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, керівництво Євросоюзу працює над можливістю введення ембарго на російські нафтопродукти, що стане одним із найпотужніших ударів для залишків економіки РФ, яка й так суттєво постраждала від санкцій через розв’язану Кремлем війну в Україні.

Кілька днів тому Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго: Росія ще живе в ілюзіях.

9 квітня Кабінет Міністрів України ввів торговельне ембарго проти Росії. Тепер заборонено імпорт товарів з країни-агресора.