Українські спецпризначенці вперше пройшли сертифікацію НАТО - ЗМІ



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Українські військові пройшли відповідні іспити у західних колег в Литві

140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію, як підрозділ SOF і тепер має право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО

Українські військові пройшли сертифікацію, як підрозділ Сил швидкого реагування НАТО. Про це повідомляє Український мілітарний портал в понеділок, 24 червня.

Зазначається, що 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію, як підрозділ SOF і тепер має право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.

«Уперше в історії підрозділ з країни не Північноатлантичного альянсу пройшов сертифікацію як підрозділ SOF», - сказано в повідомленні.

Зазначається, українські військові пройшли відповідні іспити у західних колег в Литві.

Нагадаємо, Сили швидкого реагування НАТО складаються з сухопутних військ, військ спеціального призначення, повітряних, морських сил, які готові протягом п'яти днів до проведення операцій евакуації або реагування на кризові ситуації у всіх частинах світу. За серйозного військового конфлікту ці сили повинні стримувати ворога до часу приходу основних сил до 30 днів. Рішення про застосування SOF приймає Північноатлантична рада.

Сухопутні сили SOF НАТО здатні здійснювати операції вимушеного силового входу. Морські сили виконують роль ударної групи з авіаносцем, сухопутною та амфібійною групами. Повітряні сили здатні виробляти до 200 щоденних вильотів. В операціях можуть використовувати спеціальні підрозділи.

Раніше стало відомо, що в липні НАТО і Україна проведуть додаткові спільні навчання в Чорному морі. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Також він повідомив, що НАТО продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, понад 40 млн євро виділять Україні на кібербезпеку і медичну реабілітацію.