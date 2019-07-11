Негода в Італії: град розміром з яйце та два десятки постраждалих



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Аномальний град у Пескарі

Через рани, завдані величезними градинами, 18 людей опинилися у лікарняному відділі невідкладної допомоги

В Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.

Про це повідомляє видання Ansa.

Через рани, завдані величезними градинами, 18 людей опинилися у лікарняному відділі невідкладної допомоги. До лікарні доправили і вагітну жінку з пораненнями обличчя і голови.

Повідомляється, що потерпілі дістали забої голови і рани, їм накладають шви.

Також зазначається, що в одній з лікарень через негоду склалася критична ситуація, оскільки водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.

Також водою залило паркувальний майданчик з близько двома десятками автомобілів співробітників лікарні. Повідомляється, що рівень води на майданчику зараз складає 2 метри.

Окрім того, град завдав серйозних збитків і самому місту: пошкоджено автомобілі, вибито скло у вікнах, пробито дахи будинків.

Нагадаємо, у середу на півночі Італії пронісся ураган.