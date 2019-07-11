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    У світі

    Негода в Італії: град розміром з яйце та два десятки постраждалих

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    Аномальний град у Пескарі - Негода в Італії: град розміром з яйце та два десятки постраждалих
    Аномальний град у Пескарі

    Через рани, завдані величезними градинами, 18 людей опинилися у лікарняному відділі невідкладної допомоги

    В Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.

    Про це повідомляє видання Ansa.

    Через рани, завдані величезними градинами, 18 людей опинилися у лікарняному відділі невідкладної допомоги. До лікарні доправили і вагітну жінку з пораненнями обличчя і голови.

    Повідомляється, що потерпілі дістали забої голови і рани, їм накладають шви.

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    Також зазначається, що в одній з лікарень через негоду склалася критична ситуація, оскільки водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.

    Також водою залило паркувальний майданчик з близько двома десятками автомобілів співробітників лікарні. Повідомляється, що рівень води на майданчику зараз складає 2 метри.

    Окрім того, град завдав серйозних збитків і самому місту: пошкоджено автомобілі, вибито скло у вікнах, пробито дахи будинків.

    Нагадаємо, у середу на півночі Італії пронісся ураган.

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