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    На грузинському курорті випав сніг (фото, відео)

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    <p>У Грузії випав сніг</p> - На грузинському курорті випав сніг (фото, відео)

    У Грузії випав сніг

    Один з найпопулярніших грузинських гірськолижних курортів в серпні засипало снігом

    На популярному курорті Гудаурі в Грузії в четвер, 9 серпня, випав сніг. Погода здивувала як туристів, так і місцевих жителів.

    Знімками та відео негоди користувачі соцмереж почали ділитися на своїх сторінках.
    Гудаурі розташований всього за 120 кілометрів від Тбілісі в Казбекському муніципалітеті. Курорт розташовується в гірській місцевості на висоті майже 2200 метрів. В основному сніг лежить високо в горах, але не випадає влітку в курортній зоні.

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    На грузинському курорті випав сніг (фото, відео)
    На грузинському курорті випав сніг (фото, відео)

    Також снігом замело м. гору Казбек.

    Знімки зробили туристи, які розташувалися біля занедбаної метеостанції на висоті 3 700 метрів.

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