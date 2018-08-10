На грузинському курорті випав сніг (фото, відео)
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У Грузії випав сніг
Один з найпопулярніших грузинських гірськолижних курортів в серпні засипало снігомНа популярному курорті Гудаурі в Грузії в четвер, 9 серпня, випав сніг. Погода здивувала як туристів, так і місцевих жителів.
Знімками та відео негоди користувачі соцмереж почали ділитися на своїх сторінках.
Гудаурі розташований всього за 120 кілометрів від Тбілісі в Казбекському муніципалітеті. Курорт розташовується в гірській місцевості на висоті майже 2200 метрів. В основному сніг лежить високо в горах, але не випадає влітку в курортній зоні.
Також снігом замело м. гору Казбек.
Знімки зробили туристи, які розташувалися біля занедбаної метеостанції на висоті 3 700 метрів.
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