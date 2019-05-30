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    Кримінал

    Столичні фіскали вимагали від бізнесмена $12 тис. за повернення документів

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    Столичні фіскали вимагали від бізнесмена $12 тис. за повернення документів

    Заступник начальника відділу ДФС в Києві та слідчий вимагали від одеського бізнесмена хабар за повернення вилучених під час обшуків документів та закриття справи проти нього

    Слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника відділу ГУ ДФС у м. Києві та слідчого цього ж управління ДФС.

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    За даними слідства, вказані особи вимагали $12 тисяч у виконавчого директора одного із підприємств Одеси за повернення вилучених під час обшуків документів та припинення кримінального переслідування.

    Фіскалів затримали після отримання коштів. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

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    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

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