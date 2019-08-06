На Харківщині на присадибній ділянці «викопали» 200 снарядів



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Піротехніки ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм Фото: пресслужба ДСНС України

Випадок стався у селі Михайлівка Первомайського району

На Харківщині на присадибній ділянці мешканця села Михайлівка Первомайського району були виявлені 200 одиниць артилерійських снарядів.

Про це 6 серпня повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що піротехніки, які прибули на місце виклику, ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм.

«Після проведення невідкладних робіт вибухонебезпечний предмет спецавтомобілем був вивезений у визначене місце та знищений у встановленому порядку», - розповіли рятувальники.

Як відомо, на КПВВ «Станиця Луганська», де триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

Раніше у Києві вилучили 13 вибухонебезпечних предметів.