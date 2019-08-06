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    На Харківщині на присадибній ділянці «викопали» 200 снарядів

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    <p>Піротехніки ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм</p> - На Харківщині на присадибній ділянці «викопали» 200 снарядів

    Піротехніки ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм

    Фото: пресслужба ДСНС України

    Випадок стався у селі Михайлівка Первомайського району

    На Харківщині на присадибній ділянці мешканця села Михайлівка Первомайського району були виявлені 200 одиниць артилерійських снарядів.

    Про це 6 серпня повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Зазначається, що піротехніки, які прибули на місце виклику, ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм.

    «Після проведення невідкладних робіт вибухонебезпечний предмет спецавтомобілем був вивезений у визначене місце та знищений у встановленому порядку», - розповіли рятувальники.

    Як відомо, на КПВВ «Станиця Луганська», де триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

    Раніше у Києві вилучили 13 вибухонебезпечних предметів.

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