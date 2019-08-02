Розмінування в Станиці Луганській: сапери вже виявили 31 вибухонебезпечний предмет



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Вже обстежено 0,13 гектарів території Фото: Facebook Операції об’єднаних сил

Розмінування ділянок вздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець здійснюватиметься до 10 серпня

На КПВВ «Станиця Луганська», де триває розмінування території навколо зруйнованого автомобільного мосту, піротехніки виявили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Особовим складом піротехнічних розрахунків ДСНС, зосередженим в районі виконання завдань, виконуються роботи щодо розмінування ділянок на підконтрольній території України. Зокрема, вже обстежено 0,13 гектарів території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет», - говориться у повідомленні.

Водночас у штабі ООС заявили, що розмінування ввечері 1 серпня не було проведене.

«Це пов'язано з тим, що військовими формуваннями тимчасово окупованої території Луганської області не було надано допуску піротехнічним групам ДСНС України на вказану ділянку території», - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що розмінування ділянок вздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків здійснюватиметься до 10 серпня. На цей період представники української сторони СЦКК отримали гарантії безпеки від представників тимчасово окупованої території Луганської області на обстеження ділянок території в районі зруйнованого мосту.

До виконання робіт залучені сили двох піротехнічних розрахунків ГУ ДСНС України у Луганській області.

Раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів підготували план відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській.